Somaliland:Bihi names Kulmiye campaign teams

By M.A. Egge

The chairman of the ruling party, who is also the flag bearer in the forthcoming presidential election, Mr. Muse Bihi Abdi has named the elections campaign teams for four major regions.

In a press release issued yesterday the presidential contender noted that the chairmen of every regoinal committee will also act as the team secretaries.

He further said that the teams to be charged with the task in the remaining regions would be named in due course.

The list comprising of roughly a couple of dozen per region for Marodijeh, Togdher, Awdal and Sahil are as follows:

Marodi-jeh Region:





Ahmed Abdi Kijandhe – Chairman Abdillahi Farah Abbdi – Deputy Maxamed Iid Dimbil Mohamed Aw Aden Wairah Abdillahi Ismael Abdi Mohamed Ahmed Alin (Timbaro) Rashid Ahmed Dirie (Assair) Mohamud Jama Warfaa Hussein Ibrahim Buni Abdirahman Cismaan Caalin Cabdirahman Mohamud Aidid Abdillahi Abdi Egge Mohamed Abdi Osman (Jiir) Ahmed Abdi Dad (Sudi) Osman Abdillahi Hirad Yusuf Osman Jan-yar Ilyas Hussein Jamac Abdihakim Said Bustale Sitin Hassan Jama Yurub Abib Abdi Fatuma Yusuf Osman Kin Hussein Madar Nasra Mohamed Abdillahi





Togdheer Region:





Jama H. Ahmed Abdi – Chairman Mustaffa Mohammed Ahmed – deputy Hassan Abdillahi Ahmed (Hassan Matan) Mohammed Abdirahman Burale Dayib Hassan Ahmed Mohamud Ismael Bede Abdillahi Ismael Farah Mubarak Ismael Haji Adam Saleban Abdi H. Abdillahi Yuusuf Maxamed Cariish Aadam Ciise Maxamed Faarax Ismaaciil Shire Fawsi Cabdillaahi Dirir Cabdinaasir Axmed Xirsi Maxamed Cabdillaahi Siciid Mubaarak Yuusuf Cilmi Mahad Maxamed Cawaale Cabdiqani Axmed Khaliif Mubaarak Cabdi Qaybdiid Farxaan Maxamed Cabdi Abdi Ahmed Said Abdo Ahmed Ayir Hassan Osman Ismael Deka Mohammed Bihi Busad Said Kabade Halima Hussein Yusuf Sabad Aar Kahin Nura Yasiin Ali





Awdal Region:





Ahmed Haji Dahir Elmi – Chairman Mohammed Ibrahim Madar – Deputy Abdikadir Dahir Ahmed Ahmed Yasiin Sh. Ali Ayanle Mohammed Abdillahi Obsiye Abdillahi Ibrahim Habane Abdirissak Waberi Roble Mustaffa Farah Abrar Osman Hassan Aw Ali Mahdi Xussien Adar Muse Osman Degowaine Ayan Ali Omar Ali Hamud Jibril Kadra Ibrahim Abdalla Abdi Said Fahie Mohammed Dayib Sh. Jama Nuh Dahir Amud Mustaffa Ali Nur Mohammed Hussein Maidane Hibo Mohammed Dere Roda Ali Nur Sirad Abdillahi Elmi Deka Farah Adawe Rahma Abdi Dimbil





Sahil Region:





Abdillahi Abokor Osman – Chairman Mohammed Roble Dirie – Deputy Yusuf Ahmed Mohammed (Hala’) Omar Adan Kahin Hussein Jama Warsame Mustafa Hassan Osman abdirahman Awil Hassan Mohammed Omar Ahmed Ibrahim H. Abdi Elmi (Dufaan) Osman Abdi Barkhadle Ali Isssa Haji Hersi Yusuf Ali Nur Roda Ahmed Yasin Khadar Mohammed Taako Mohammed Abdillahi Abdi Mawlid Adan Jama Abdirashid Abdillahi Muse Halima Hussein Yusuf Mohammed Dahir Hassan Ali Jama Arrale (Ali Qaran) Mohammed Ahmed Ismael Abdillahi Ali Hersi Mohammed H.Mohamud Mohameed